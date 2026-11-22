İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona sahasında Villarreal'i ağırladı. Barça 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona evinde Villarreal'i konuk etti.



Barcelona çekişmeli maçı geriden gelerek 3-2 kazandı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Gerard Martin, 61. dakikada Fermin Lopez ve 67. dakikada Pau Navarro (KK) kaydetti.



Villarreal'in golleri ise 5. dakikada Tajon Buchanan ve 7. dakikada Tani Oluwaseyi'den geldi.



Barcelona bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.



Villarreal ise 15 puanda kaldı.