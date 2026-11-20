Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, sahasında Köln ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı. Bayern'in golü 37. dakikada Nathaniel Brown'dan gelirken Köln'ün golünü ise 12. dakikada Mikey Moore kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih, 22 puana yükselse de zirvedeki yeri tehlikeye girdi. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ı yendiği takdirde Bayern Münih'ten liderliği devralacak. Köln ise 10 puana yükseldi ve 14. sırada yer aldı.