Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı mağlup etti. Merih Demiral, galibiyeti sahanın ortasına bayrak dikerek kutladı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadele sonrası sahanın ortasına bayrak dikti. Demiral, o anı ise resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Merih Demiral, karşılaşma sonrası Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.

İŞTE O ANLAR