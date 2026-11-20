Merih Demiral galibiyeti sahanın ortasına bayrak dikerek kutladı!
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı mağlup etti. Merih Demiral, galibiyeti sahanın ortasına bayrak dikerek kutladı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadele sonrası sahanın ortasına bayrak dikti. Demiral, o anı ise resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Merih Demiral, karşılaşma sonrası Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.
İŞTE O ANLAR
☝🏼💚 https://t.co/PLNDxOfz0h— Merih Demiral (@Merihdemiral) November 20, 2026