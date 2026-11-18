Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Mata futbolu bıraktı
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan İspanyol yıldız Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.
2022-2023 sezonunda Galatasaray forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 38 yaşındaki deneyimli oyuncu, emeklilik kararını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.
"BAZEN SEVMEK BIRAKMAYI BİLMEKTİR"
Juan Mata, İngilizce ve İspanyolca yayımladığı mesajında futbolseverlere veda etti.
Deneyimli futbolcu paylaşımında, "Bazen sevmek... bırakmayı bilmektir. Teşekkürler futbol." ifadelerini kullandı.
Mata, veda mesajında futbol topu, kalp ve sonsuzluk emojilerine de yer verdi.
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerin formasını giyen Juan Mata, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı formayla toplam 18 resmi karşılaşmada görev alan İspanyol futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Mata, Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayarak Türkiye'deki futbol serüvenini kupayla tamamladı.
37 yaşındaki futbolcunun emeklilik kararıyla birlikte profesyonel futbol kariyeri sona erdi.
Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ https://t.co/v7otd6AyOq— Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026