Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transfer şoku yaşadılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla ilgili Avrupa basınından dikkat çeken bir haber geldi. Avrupa devinin oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerine başlaması, iki ezeli rakibin transfer planlarını sekteye uğratabilir. Öte yandan tecrübeli futbolcu için İtalya Serie A devi devrede. İşte tüm detaylar...