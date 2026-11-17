Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Transfer şoku yaşadılar
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla ilgili Avrupa basınından dikkat çeken bir haber geldi. Avrupa devinin oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerine başlaması, iki ezeli rakibin transfer planlarını sekteye uğratabilir. Öte yandan tecrübeli futbolcu için İtalya Serie A devi devrede. İşte tüm detaylar...
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Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha takviyesini öncelikleri arasına alan sarı-lacivertliler, bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek istiyor.
Galatasaray da ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlıyor.
Gabriel Sara'nın olası ayrılığı ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimler üzerinde çalışmalarına başladı.
İki kulübün de geçen sezondan bu yana transfer gündeminde yer alan ortak bir hedefi bulunuyor.
Ancak Avrupa basınında yer alan son haberler, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer planlarını zora sokacak cinsten.
YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcusuyla yeni kontrat görüşmelerine başladı.
Tecrübeli oyuncunun kulübünde kalmak istediği ancak maaş beklentisi ile kulübün sunduğu teklif arasında ciddi bir fark bulunduğu belirtildi.
2029 yılına kadar mevcut 6,5 milyon euroluk maaşını korumak isteyen futbolcunun, kulübünün daha düşük ücretli sözleşme teklifini geri çevirdiği aktarıldı.
JUVENTUS DA DEVREDE!
Fotomaç'ın derlediği habere göre öte yandan Juventus'un da yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer fırsatını değerlendirmek istediği öne sürüldü.
Milan'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli de Tuttosport'a yaptığı açıklamada Juventus'a transfer çağrısında bulundu.
Mirabelli, oyuncunun hem Juventus hem de kendisi açısından muhteşem bir transfer olacağını ifade etti.
Tecrübeli futbolcunun 40 yaşına kadar üst düzey performans sergileyebileceğini savunan Mirabelli, oyuncunun Avrupa'nın en komple orta saha isimlerinden biri olduğunu dile getirdi.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin ise transfere sıcak baktığı kaydedildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!
Inter yönetiminin maaş bütçesini düşürmek istemesi ve oyuncunun yaşadığı kas sakatlıklarını dikkate alarak daha düşük bir teklif hazırladığı belirtilse de taraflar arasındaki görüşmeler henüz sona ermiş değil.
İtalyan ekibinin yıldız futbolcusuyla anlaşma sağlayarak sözleşmesini uzatması halinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer planları sekteye uğrayabilir.
O İSİM HAKAN ÇALHANOĞLU
Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği isim ise Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Inter formasıyla bu sezon 13 resmi karşılaşmada görev alan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol kaydetti.
INTER KARİYERİ
Inter kariyeri boyunca 225 maça çıkan milli yıldız, 53 gol ve 39 asist ile takımına katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
A Milli Takımımızda 110 maça çıkan Hakan, 22 kez ağları havalandırdı.