Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE!

Trabzonspor, milli arayı değerlendirmek amacıyla Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Zenit-Trabzonspor karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek. Peki, Zenit-Trabzonspor maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? İşte A Spor canlı yayın bağlantısı, maçın saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Zenit-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor ile Zenit arasındaki hazırlık karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Bordo-mavili ekip, milli arada oynayacağı bu özel karşılaşmayla lig maçlarına verilen arayı değerlendirmeyi amaçlıyor. Zenit ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Trabzonspor'un Zenit karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Kesin ilk 11 ve maç kadrosu karşılaşma öncesinde açıklanacak. Peki, Zenit Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar ve canlı yayın ekranı!

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık karşılaşması A Spor ekranlarından yayınlanacak.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz izlenebilecek.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanacak.

ZENİT-TRABZONSPOR CANLI NASIL İZLENİR?

A Spor'un televizyon yayını veya resmî internet sitesindeki canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebilir.

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