Ümit Milli Futbol Takımı'nda Baran Ali Gezek ve İsak Vural kamptan ayrıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında 17 Kasım'da Çekya ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda cezalı duruma düşen Baran Ali Gezek ve İsak Vural, izinli olarak kamptan ayrıldı.