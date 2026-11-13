Manchester United'da Mauricio Pochettino dönemi

Manchester United'da Michael Carrick ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino getirildi. Arjantinli çalıştırıcı, 18 Kasım itibarıyla Kırmızı Şeytanlar'daki görevine başlayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Michael Carrick'in görevine son verilmesinin ardından İngiliz devinin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino oldu.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, Arjantinli teknik adamın 18 Kasım itibarıyla takımın başına geçeceği belirtildi.

Kariyerinde Tottenham, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüpleri çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktör, 2024 yılında ABD Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Pochettino'nun sözleşmesi, ABD'yi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımasının ardından ağustos ayında 2030 yılına kadar uzatılmıştı.

MANCHESTER UNITED KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, Hull City deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşadı.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kırmızı Şeytanlar, topladığı 8 puanla 18. sırada bulunuyor.

Manchester United yönetimi, Pochettino ile birlikte kötü gidişata son vermeyi ve takımı yeniden üst sıralara taşımayı hedefliyor.



SON İKİ MAÇINA ÇIKACAK

ABD Futbol Federasyonu da Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a geçişini doğruladı.

Açıklamada ayrıca Pochettino ve teknik ekibinin, Haiti ile oynanacak iki Concacaf Uluslar Ligi karşılaşmasında ABD Milli Takımı'nın başında görev yapmaya devam edeceği belirtildi. Böylece deneyimli teknik adam, Manchester United macerası öncesinde ABD Milli Takımı ile son iki maçına çıkacak.