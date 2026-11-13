Turkish Airlines 2027 İspanya Süper Kupası'nda tarihler açıklandı

Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği Turkish Airlines 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'daki maç programı açıklandı. 2-6 Şubat tarihleri arasında üç farklı statta oynanacak karşılaşmaların biletleri de satışa sunuldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde organize edilen Turkish Airlines 2027 İspanya Süper Kupası'nda maç programı açıklandı. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele deceği karşılaşmaların tarihleri ve oynanacakları stadyumlar şu şekilde:

2 Şubat (Chobani Stadyumu): Barcelona-Atletico Madrid

3 Şubat (Tüpraş Stadyumu): Real Sociedad-Real Madrid

6 Şubat (RAMS Park): Final

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

İspanya futbolunun dört büyük kulübü Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ı 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da buluşturacak olan İspanya Süper Kupası'nın biletleri turnuvanın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. İstanbul'un üç büyük stadyumunda oynanacak olan maçlara 140 binden fazla seyirci katılımı bekleniyor.

İSTANBUL'UN ULUSLARARASI FUTBOLDAKİ YERİ

Türkiye bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Kupası finali ve UEFA Süper Kupa finali gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. 2027'de UEFA Konferans Ligi finalinin yanı sıra İspanya Kupası'nı da taraftarlar ile buluşturacak olan İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarındaki başarılarına bir yenisini ekleyecek.