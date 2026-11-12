Fernando Muslera futbolu bırakıyor! Galatasaray efsanesi için veda zamanı

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın futbol kariyerini noktalayacağı tarih belli oldu. 40 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, 28 Kasım'da oynanacak Libertadores finalinin ardından 22 yıllık profesyonel futbol hayatına veda edecek.

Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Fernando Muslera, futbol kariyerini noktalama kararı aldı. Uruguaylı file bekçisinin, 28 Kasım'da Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Libertadores finalinin ardından profesyonel futbol hayatına son vereceği öne sürüldü.

Espectador Deportes'in haberine göre 40 yaşındaki tecrübeli kaleci, 22 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına Uruguay'daki Centenario Stadı'nda çıkacak. Libertadores finalinin ardından eldivenlerini asması beklenen Muslera, futbol dünyasına veda etmeye hazırlanıyor.

BİR GALATASARAY EFSANESİ!

Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini korumuştu. Uruguaylı kaleci, 2025 yılında Galatasaray'a veda ederek kulüpteki 14 yıllık kariyerini noktalamıştı.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 551 karşılaşmada görev yapan Muslera, kalesinde 592 gol görürken 191 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Galatasaray tarihinde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı kulüpte kazandığı kupalarla da adını tarihe yazdırdı.

GALATASARAY'DA 19 KUPA KAZANDI

Muslera, Galatasaray formasıyla geçirdiği 14 yılda toplam 19 kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden biri oldu.

Uruguaylı kalecinin sarı-kırmızılı formayla kazandığı kupalar şöyle:

8 Süper Lig şampiyonluğu

6 Süper Kupa

5 Türkiye Kupası

Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Fernando Muslera'nın, Libertadores finalinin ardından futbol kariyerine veda etmesi bekleniyor.



Uruguaylı gazeteci Diego Dominguez, Muslera'nın bu kararını şu sözlerle duyurdu:

"Son dans.

Fernando Muslera (40), profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

Uruguaylı kaleci, Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Libertadores finalinin ardından futbolu bırakacak.

Muslera, 22 yıllık kariyerini sonlandıracağı Centenario Stadı'nda futbolseverlere veda edecek."





