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Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Atletico Madrid, yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirdiği Alexander Sörloth için kararını değiştirdi. Norveçli golcüyü ara transfer döneminde satış listesine koymaya hazırlanan İspanyol ekibinin bu kararı, Süper Lig ekiplerinin transfer umutlarını artırdı. İşte detaylar...

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Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Geride kalan transfer dönemlerinde adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleri ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin Norveçli oyuncunun ayrılığına ilişkin kararı büyük ölçüde verdiğini duyurdu.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Sörloth, sahip olduğu profil nedeniyle La Liga ekibinin yeni sezon planlarında eşsiz bir yere sahipti.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Diego Simeone ile yoluna devam etmeye karar veren 30 yaşındaki santrfor, sezon başında yaşadığı sakatlık ile kulübü ve yönetimi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Tecrübeli santrfor, son olarak Barcelona maçında sergilediği performans ve vücut diliyle taraftarlar tarafından da yoğun olarak sorgulanmaya başladı.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Öte yandan Marca, Norveçli oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Haberde Sörloth'un sezonu başka bir kulüpte tamamlama ihtimalinin neredeyse kesinleştiği kaydedildi.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...

Olası bir ayrılığın, Atletico Madrid'in yeni bir 9 numara transfer etmesiyle sonuçlanacağı ve bu yüzden yönetimin bu seçeneği ciddi bir şekilde değerlendirdiği belirtildi.

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