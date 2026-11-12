Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u satış listesine koydu! Süper Lig...
Atletico Madrid, yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirdiği Alexander Sörloth için kararını değiştirdi. Norveçli golcüyü ara transfer döneminde satış listesine koymaya hazırlanan İspanyol ekibinin bu kararı, Süper Lig ekiplerinin transfer umutlarını artırdı. İşte detaylar...
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Geride kalan transfer dönemlerinde adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleri ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.