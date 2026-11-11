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LaLiga'dan Arda Güler paylaşımı!

La Liga, Real Madrid'in Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Arda Güler'in gol görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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LaLiga'dan Arda Güler paylaşımı!

La Liga, Real Madrid forması giyen millî futbolcumuz Arda Güler'in Valencia karşısındaki performansına dikkat çeken bir paylaşımm yaptı. İspanya Ligi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, genç yıldızın Valencia ağlarını havalandırdığı anlara yer verildi.

İŞTE O VİDEO

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