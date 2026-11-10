Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'e takım arkadaşı Marc Cucurella'dan övgü geldi. İspanyol yıldız, milli futbolcunun sahada olduğu zaman takımın daha iyi oynadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. LaLiga'da Valencia karşısında alınan 3-0'lık galibiyette 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan genç yıldız, takım arkadaşının da övgüsünü kazandı. İspanyol futbolcu Marc Cucurella, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CUCURELLA'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İspanyol basınınndan El Partidazo de COPE'ye konuşan Marc Cucurella, Real Madrid'in en iyi oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruya yanıt verirken Arda Güler'in performansına özel bir parantez açtı.

Cucurella, "Real Madrid'in en iyi oyuncusu mu? Mbappe'yi, Bellingham'ı ya da Courtois'yı seçebilirim ama çok sevdiğim ve yeterince ilgi görmeyen bir oyuncudan bahsedeceğim; o da Arda Güler." ifadelerini kullandı.

"SAHADA OLDUĞUNDA TAKIM DAHA İYİ OYNUYOR"

Milli futbolcunun oyun kalitesine dikkat çeken İspanyol yıldız, Arda Güler'in takımın performansına doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Cucurella, "Çok forma giyiyor ve büyük bir kaliteye sahip. Sahada olduğunda takım daha iyi oynuyor ve paslaşmada performansımız daha uyumlu hale geliyor. Beni herkesten daha çok şaşırtan oyuncu o." dedi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Real Madrid'in mevcut performansını da değerlendiren Cucurella, İspanyol devinin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu savundu.

Tecrübeli futbolcu, "Çok iyi bir sonuç serisi ortaya koyduktan sonra şu anda Avrupa'nın en iyi takımıyız ve takım artık çok ciddi bir görüntü sergiliyor. Paris Saint-Germain'den daha mı iyiyiz? Onların maçlarını pek izlemiyorum." şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki Arda Güler, 854 dakikada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

REAL MADRID KARİYERİNDE 54 GOLE KATKI

Milli futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda 126 maçta forma giydi. Toplam 6 bin 746 dakika sahada kalan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 32 asist üreterek 54 gole doğrudan katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Arda Güler'in Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro olarak gösteriliyor.



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Marc Cucurella: "Real Madrid'in en iyi oyuncusu mu? Mbappe, Bellingham veya Courtois diyebilirim ancak size benim çok beğendiğim ve biraz geri planda kalan bir oyuncudan bahsedeceğim: Arda Güler."





