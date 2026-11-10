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Arda Güler'den Fair-Play örneği!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid forması giyen Arda Güler, eflatun-beyazlıların, Valencia ile oynadığı maçta örnek bir davranışta bulundu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

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Arda Güler'den Fair-Play örneği!

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in, Valencia ile oynadığı maçta örnek bir davranış sergiledi.

21 yaşındaki genç yıldız, bir pozisyon sonrası hakeme pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, "Bana neredeyse vuruyordu ama bu bir penaltı değildi." dedi.

İŞTE O ANLAR:

#Real Madrid #Valencia #İspanya La Liga #Arda Güler
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