Belçika Pro League'de Union Saint-Gilloise, Genk'i sahasında konuk ediyor. Ev sahibi takımın başarılı performansına karşılık konuk ekip çıkış arıyor. Rafiu Durosinmi'nin performansı da merak konusu. Peki, mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Belçika Pro League'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri Union Saint-Gilloise ile Genk arasında oynanacak. Ligde üst sıralarda yer alan Union Saint-Gilloise, kendi sahasında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Genk ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için zorlu deplasmana çıkacak. İki takımın form grafiği ve hücum oyuncularının performansı maçın dikkat çeken noktaları arasında bulunuyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın maç rehberi...

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI NE ZAMAN?

Belçika Pro League'in 11. haftasında Union Saint-Gilloise ile Genk, 8 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Union Saint-Gilloise'ın sahası Stade Joseph Marien'de oynanacak.

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Belçika yerel saatiyle 17.30'da başlayacak. Türkiye saatiyle mücadele 19.30'da oynanacak. Maçın hakemliğini Bram Van Driessche yapacak.

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise - Genk karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncı kuruluşu için doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Uluslararası yayın listelerinde Belçika için DAZN Pro League 1, Bulgaristan için Nova Sport ve Fransa için Sport+ seçenekleri yer alıyor.

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI