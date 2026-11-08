Sunderland-Chelsea maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?
Sunderland-Chelsea maçı öncesinde Premier Lig'deki pazar programı öne çıkıyor. Sunderland sahasında, Chelsea ise deplasmanda puan arayacak. Peki, iki takımın karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte maçın yayın ayrıntıları...
Sunderland-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Chelsea, milli maç arasından önce Sunderland deplasmanına çıkıyor. Londra ekibi Stadium of Light'tan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken ev sahibi takım, bu sezon ligde taraftarı önünde aldığı sonuçlara yeni bir galibiyet eklemek istiyor. Sunderland-Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk düdük Türkiye saatiyle kaçta çalacak? İşte ayrıntılar...
SUNDERLAND-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Sunderland-Chelsea maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Premier Lig'in 2026-2027 sezonundaki 10. hafta mücadelesi, Sunderland'in sahası Stadium of Light'ta oynanacak.
SUNDERLAND-CHELSEA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dijital ortamda izlemek isteyenler ise Premier Lig yayınlarını kapsayan uygun abonelikle TOD üzerinden maçı takip edebilecek.
Chelsea, bu mücadele öncesinde 2026-2027 Premier Lig sezonundaki dokuz maçında 19 gol attı. Londra temsilcisi, aynı dönemde rakip kalelere gönderdiği 53 isabetli şutla ligin bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı.
SUNDERLAND-CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI