Sunderland-Chelsea maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Sunderland-Chelsea maçı öncesinde Premier Lig'deki pazar programı öne çıkıyor. Sunderland sahasında, Chelsea ise deplasmanda puan arayacak. Peki, iki takımın karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte maçın yayın ayrıntıları...