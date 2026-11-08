Serie A'da zirve mücadelesi veren Lazio, 11. hafta maçında Napoli deplasmanına çıkacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Napoli, güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.

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İtalya Serie A'da haftanın önemli karşılaşmalarından biri Napoli ile Lazio arasında oynanacak. Ligde zirvede yer alan Lazio, Napoli deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Ev sahibi Napoli ise üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. 8 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın programı ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

NAPOLI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Napoli ile Lazio, İtalya Serie A'nın 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

NAPOLI - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.

LAZIO LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, sezonun ilk 10 haftasında topladığı 28 puanla Serie A'da zirvede bulunuyor. Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan başkent temsilcisi, Napoli karşısında da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Napoli ise Massimiliano Allegri yönetiminde ligde istediği sonuçları alamadı. Son olarak Juventus'a 2-0 mağlup olan ev sahibi ekip, 14 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

NAPOLI - LAZIO MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Serie A'nın 11. haftasındaki Napoli - Lazio karşılaşmasında Luca Pairetto düdük çalacak. Pairetto'nun yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giuseppe Perrotti yapacak. VAR koltuğunda ise Gianluca Aureliano görev alacak.

Napoli - Lazio maçını takip etmek için tıklayınız...