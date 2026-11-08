Monza-Atalanta maçı öncesinde gözler Serie A'daki mücadeleye çevrildi. İki takımın puan mücadelesini ekran başından takip edecekler, karşılaşmanın yayın ayrıntılarını merak ediyor. Monza-Atalanta maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta başlayacak?

Monza-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da Monza ile oynadığı altı karşılaşmayı da kazanan Atalanta, bu seriyi deplasmanda sürdürmek için sahaya çıkıyor. Monza ise evinde oynayacağı mücadelede rakibine karşı ligdeki ilk puanlarını almak istiyor. Monza-Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek? Mücadele ne zaman başlayacak ve saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar...

MONZA-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monza-Atalanta karşılaşmasının Türkiye'deki canlı yayını S Sport Plus üzerinden yapılacak. Mücadele, abonelik kapsamında platformun web sitesi ile desteklenen mobil ve akıllı televizyon uygulamalarından takip edilebilecek.

MONZA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Karşılaşma, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. 2026-2027 Serie A sezonunun 11. haftasında oynanacak maçın adresi, Monza'daki Brianteo Stadı olacak.

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