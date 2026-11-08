İtalya Serie A'da Genoa-Milan maçı öncesi iki takımın farklı hedefleri aynı sahada buluşuyor. Genoa son haftalardaki çıkışını sürdürmek, Milan ise deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Peki, karşılaşma ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Genoa-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Milli ara öncesinde Milan'ın yolu Cenova'ya düşüyor. Serie A'da üst sıraları takip eden konuk ekip, sezonun zorlu başlangıcını geride bırakan Genoa ile karşılaşacak. Genoa-Milan maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşma ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

GENOA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Genoa ile Milan, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de karşı karşıya gelecek. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanacak mücadele, 2026-2027 sezonu İtalya Serie A'nın 11. haftasında yapılacak.

GENOA-MILAN HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Genoa-Milan maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek. S Sport Plus üyeleri karşılaşmayı internet sitesi, mobil uygulama ve desteklenen akıllı televizyonlardan takip edebilecek.

Milan bu randevuya ligde 21 puanla gelirken Genoa'nın 13 puanı bulunuyor. Sezonun ilk beş haftasında yalnızca bir puan kazanabilen ev sahibi, sonraki beş maçta topladığı 12 puanla sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

GENOA-MILAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI