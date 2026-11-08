Marsilya, Lens deplasmanında son bölümde 3 puanı kaptı

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 10. haftasında deplasmanda Lens'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Amine Gouiri ve Keyliane Abdallah'ın golleriyle galibiyete uzanan konuk ekip, puanını 18'e yükseltti.