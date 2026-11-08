Marsilya, Lens deplasmanında son bölümde 3 puanı kaptı
Marsilya, Fransa Ligue 1'in 10. haftasında deplasmanda Lens'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Amine Gouiri ve Keyliane Abdallah'ın golleriyle galibiyete uzanan konuk ekip, puanını 18'e yükseltti.
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lens ile Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadelede konuk ekip Marsilya, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Marsilya, henüz 2. dakikada Amine Gouiri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Lens, 20. dakikada Florian Thauvin'in golüyle skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Marsilya, 82. dakikada Keyliane Abdallah'ın kaydettiği golle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MARSİLYA 18 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Marsilya puanını 18'e yükseltti. Lens ise 13 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİPLERİ
Milli aranın ardından Marsilya, sahasında Le Mans'ı konuk edecek. Lens ise taraftarı önünde Toulouse ile karşı karşıya gelecek.