Barcelona'dan Atletico Madrid deplasmanında kritik zafer! Fermin Lopez yıldızlaştı

Barcelona, LaLiga'nın 12. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fermin Lopez'in iki golle yıldızlaştığı mücadelede Katalan ekibi 3 puana uzanırken, Atletico Madrid'in 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadelede Katalan ekibi, iki kez sahneye çıkan Fermin Lopez'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Julian Alvarez'in sol kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Simeone, takımını üstünlüğe taşıdı.

Barcelona, ilk yarının son anlarında beraberliği yakaladı. 45. dakikada ceza sahasında önünde kalan topu ağlara gönderen Fermin Lopez, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

FERMIN LOPEZ'DEN DUBLE!

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirmek isteyen Barcelona, 66. dakikada yeniden sahneye çıkan Fermin Lopez ile öne geçti. Lamine Yamal'ın pasını gole çeviren İspanyol futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Hansi Flick'in öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 33'e yükselterek LaLiga'daki liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı.

ATLETICO MADRID'İN 7 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Barcelona karşısında öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Atletico Madrid'in LaLiga'daki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Diego Simeone'nin öğrencileri, ligde 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez mağlubiyet yaşadı.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİPLERİ

Milli aranın ardından Barcelona, 22 Kasım Pazar günü sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Katalan ekibi, 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Sabah ile deplasmanda karşılaşacak.

Atletico Madrid ise 22 Kasım Pazar günü Getafe deplasmanına çıkacak. Başkent ekibi, 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Viking'i konuk edecek.