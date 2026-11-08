Manchester United'dan Old Trafford'da inanılmaz geri dönüş! 4-4'lük düello
Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa, Old Trafford'da gol düellosuna sahne olan mücadelede 4-4 berabere kaldı. İki farklı geriye düşen kırmızı şeytanlar, son dakikalarda bulduğu gollerle bir puanı kurtarsa da küme düşme hattından çıkamadı.
Manchester United'dan Old Trafford'da inanılmaz geri dönüş! 4-4'lük düello
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Old Trafford'da oynanan gol düellosunda iki takım da üstünlüğünü koruyamazken mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.
Ligde kötü günler geçiren Manchester United, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada son dakikalarda bulduğu gollerle bir puanı kurtardı.
İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 1. dakikada Alysson ve 4. dakikada Nicolas Jackson'ın golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.
Ev sahibi Manchester United, 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi. İlk yarının 44. dakikasında Youri Tielemans'ın kendi kalesine attığı golle skor 2-2'ye geldi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
ASTON VILLA YENİDEN ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, 48. dakikada John McGinn'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. Aston Villa, 53. dakikada Leon Goretzka'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-4.
MANCHESTER UNITED SON DAKİKALARDA GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Manchester United, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee'nin golüyle umutlandı.
Ev sahibi ekip, 90+7. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle skoru 4-4'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.
MANCHESTER UNITED KÜME DÜŞME HATTINDA
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 8'e yükseltti. Kötü gidişatını sürdüren kırmızı-şeytanlar, milli araya küme düşme hattında girdi. Michael Carrick yönetimindeki ekip, bu sezon ligdeki tek galibiyetini Ipswich Town karşısında elde etti.
Aston Villa ise deplasmandan aldığı bir puanla puanını 13'e çıkardı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİPLERİ
Milli aranın ardından Manchester United, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.