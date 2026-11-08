Manchester United'dan Old Trafford'da inanılmaz geri dönüş! 4-4'lük düello

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa, Old Trafford'da gol düellosuna sahne olan mücadelede 4-4 berabere kaldı. İki farklı geriye düşen kırmızı şeytanlar, son dakikalarda bulduğu gollerle bir puanı kurtarsa da küme düşme hattından çıkamadı.