Manchester United-Aston Villa maçı öncesinde Premier Lig’de gözler Old Trafford’a çevrildi. Ev sahibi ekip ile Birmingham temsilcisinin karşılaşmasını izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. Maç ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanaldan izlenecek?

Manchester United-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de pazar programı, Manchester United-Aston Villa maçıyla tamamlanacak. United, taraftarı önünde galibiyet ararken Aston Villa da Manchester deplasmanından kazanarak ayrılmayı hedefliyor. Manchester United-Aston Villa karşılaşması hangi kanaldan izlenecek? Maç hangi gün, saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Manchester United-Aston Villa maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Old Trafford'da oynanacak mücadele, 2026-2027 Premier Lig sezonunun 10. hafta programında yer alıyor.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncının programında Premier League Extra seçeneği için beIN CONNECT de bulunuyor.

MANCHESTER UNITED VE ASTON VILLA LİGDE NE DURUMDA?

Manchester United, Premier Lig'de ağustos ayından bu yana devam eden galibiyet bekleyişini sonlandırmayı hedefliyor. Aston Villa ise ilk dokuz lig karşılaşmasında üç galibiyet, üç beraberlik ve üç yenilgiyle 12 puan topladı. Birmingham temsilcisi, Manchester deplasmanına 10. sırada geliyor.

Manchester United, hafta içinde Roma karşısında geriden gelerek galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekip, Avrupa'da aldığı bu sonucun ardından taraftarı önünde yeniden sahaya çıkacak.

Aston Villa ise hafta içindeki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona'ya konuk oldu. İspanya deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan ekip, Manchester United karşısında yeniden lig puanı arayacak.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI