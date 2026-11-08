Juventus, Fiorentina deplasmanında yara aldı!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. İki kez geriye düştüğü mücadeleden bir puanla ayrılan Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, 4. dakikada Mateo Pellegrino'nun golüyle 1-0 öne geçti. Juventus, 32. dakikada Nick Woltemade ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda 54. dakikada Alieu Njie ile yeniden öne geçen Fiorentina'ya Juventus'un yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 66. dakikada Gleison Bremer'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

KENAN YILDIZ KADRODA YOKTU

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise 56. dakikada Juan Cabal'ın yerine oyuna dahil oldu.

Fiorentina'da forma giyen tanıdık isim Christ Inao Oulai ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 65. dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.

JUVENTUS 18 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Juventus puanını 18'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Fiorentina ise 9 puana ulaştı ve 15. sırada konumlandı.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİPLERİ

Juventus, gelecek hafta sahasında Venezia'yı konuk edecek. Fiorentina ise deplasmanda Monza ile karşı karşıya gelecek.