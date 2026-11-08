Inter - Como maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?
Serie A'da Inter ile Como, 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter'in sahasında oynanacak maç öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini ve takımların son durumunu araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...
İtalya Serie A'da futbol heyecanı sürüyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Inter, sahasında Como'yu ağırlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milano temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak lig yarışında avantaj elde etmek istiyor. Peki, Inter - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma öncesindeki son gelişmeler ve maçın yayın bilgileri haberimizde.
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INTER - COMO MAÇI NE ZAMAN?
Inter ile Como, 8 Kasım 2026 Pazar günü İtalya Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda (San Siro) oynanacak.
INTER - COMO MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı. İtalya yerel saatiyle 18.00'de başlayacak mücadeleyi Daniele Chiffi yönetecek.
INTER - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?
Inter ile Como arasında oynanacak mücadele S Sport ekranlarından yayınlanacak. Türkiye'deki yayıncı bilgisi konusunda yayın rehberlerinde farklı kayıtlar bulunduğundan kesin kanal bilgisi ayrıca teyit edilmelidir.
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