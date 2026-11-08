Inter - Como maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?

Serie A'da Inter ile Como, 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter'in sahasında oynanacak maç öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini ve takımların son durumunu araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...