KAA Gent-Kortrijk maçı öncesinde Belçika Pro Lig’de gözler iki takımın puan mücadelesine çevrildi. Ev sahibi ekip kazanarak yoluna devam etmeyi, Kortrijk ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Maç saat kaçta, ne zaman ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

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Kortrijk'in Belçika Pro Lig'deki yeni sınavı KAA Gent deplasmanı olacak. Sezonun ilk 10 maçında hücumda zorlanan konuk ekip, Gent karşısında puan arıyor. Ev sahibi ise taraftarının desteğiyle kazanıp üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor. KAA Gent-Kortrijk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Mücadele ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan bilgiler...

KAA GENT-KORTRIJK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

KAA Gent-Kortrijk karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. 2026-2027 sezonu Belçika Pro Lig'in 11. haftasındaki mücadele, Gent'in sahası Planet Group Arena'da oynanacak.

GENT-KORTRIJK MAÇI HANGİ KANALDA, TÜRKİYE YAYINI VAR MI?

KAA Gent-Kortrijk maçı için Türkiye'de doğrulanmış bir televizyon kanalı veya dijital yayın platformu bilgisi bulunmuyor. Karşılaşmanın Belçika yayın listesinde DAZN Pro League 1 yer alıyor; bu bilgi Türkiye'den erişilebilen bir yayın anlamına gelmiyor.

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