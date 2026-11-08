Fiorentina-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?
Fiorentina-Juventus maçı öncesinde gözler İtalya Serie A’nın pazar programına çevrildi. Napoli galibiyetinin ardından deplasmana çıkacak Juventus ile Fiorentina’nın randevusu ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak, Türkiye’de hangi kanaldan izlenebilecek?
Serie A'da Juventus, Napoli karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından Fiorentina'ya konuk olacak. Torino temsilcisi deplasmanda kazanmak isterken Floransa ekibi de taraftarı önünde puan kaybı yaşamak istemiyor. Fiorentina-Juventus maçı hangi kanaldan izlenecek? Karşılaşma ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...
FIORENTINA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fiorentina-Juventus maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. 2026-2027 Serie A sezonunun 11. haftasındaki karşılaşma, Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak.
FIORENTINA-JUVENTUS HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İnternetten takip etmek isteyen izleyiciler, S Sport Plus'ın web sitesi veya uygulamasından abonelikleriyle yayına erişebilecek.
FIORENTINA-JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI