Fiorentina-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?

Fiorentina-Juventus maçı öncesinde gözler İtalya Serie A’nın pazar programına çevrildi. Napoli galibiyetinin ardından deplasmana çıkacak Juventus ile Fiorentina’nın randevusu ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak, Türkiye’de hangi kanaldan izlenebilecek?