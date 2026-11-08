Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Kasım Premier Lig

Crystal Palace-Liverpool maçı, Premier Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanmak, Liverpool ise deplasmanda yoluna devam etmek istiyor. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...