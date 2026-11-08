Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Kasım Premier Lig
Crystal Palace-Liverpool maçı, Premier Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanmak, Liverpool ise deplasmanda yoluna devam etmek istiyor. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
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Liverpool'un Premier Lig'deki deplasman serisi, Crystal Palace karşısında sınanacak. Dış sahadaki son üç lig maçını kazanan konuk ekip, Londra'dan da üç puanla dönmek istiyor. Palace ise geçen sezon sahasında mağlup ettiği rakibi karşısında yeniden galibiyet arayacak. Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
Crystal Palace-Liverpool maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. 2026-2027 sezonu Premier Lig'in 10. haftasındaki karşılaşma, Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak. Crystal Palace, mücadelede ev sahibi olarak sahaya çıkacak.
CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma Türkiye'de beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak. Yayıncının haftalık programında Crystal Palace-Liverpool mücadelesi bu kanala ayrıldı. Karşılaşmayı televizyondan izlemek için beIN SPORTS 4'ü kapsayan yayın erişimi gerekiyor.