Bayern Mainz'ı 2 golle geçti!

Bundesliga'nın 9. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mainz'ı 2-1 yendi.

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Kimmich ve 57'de Karl kaydetti.

Ev sahibi Mainz adına ise 90+2. dakikada Tietz sahneye çıktı. Bu gol Mainz için yeterli olmadı ve 3 puanı alan taraf Bayern Münih oldu. Maçın ardından Bayern Münih ligde 21 puanla averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Mainz ise 10 puanla 10. sırada bulunuyor.