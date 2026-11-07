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Kadın futbolunda derbi ,Galatasaray karşısında kazanan Fenerbahçe'nin!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

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Kadın futbolunda derbi ,Galatasaray karşısında kazanan Fenerbahçe'nin!

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla ligde çıktığı 8. maçta 7. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve namağlup ünvanını sürdürdü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 21 puanda kaldı.

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