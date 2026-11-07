Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arda Güler yine sahnede! Valencia maçını da boş geçmedi

La Liga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, takımının 2. golünü kaydetti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi:
Arda Güler yine sahnede! Valencia maçını da boş geçmedi

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu sezon gösterdiği performansla yıldızını parlatan ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valencia maçını da boş geçmedi.

Mücadelenin 36. dakikasında sahne alan yıldız futbolcu, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Arda, Valencia maçında attığı golle birlikte bu sezon La Liga'daki gol sayısını 3'e çıkardı.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ


#Arda Güler #La Liga #Real Madrid #Valencia #İspanya La Liga #S Sport
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Man. City'de kötü gidiş devam etti!
Sonraki Haber
Man. City'de kötü gidiş devam etti!