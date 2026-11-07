Arda Güler yine sahnede! Valencia maçını da boş geçmedi

La Liga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, takımının 2. golünü kaydetti. İşte o anlar...

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu sezon gösterdiği performansla yıldızını parlatan ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valencia maçını da boş geçmedi.

Mücadelenin 36. dakikasında sahne alan yıldız futbolcu, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Arda, Valencia maçında attığı golle birlikte bu sezon La Liga'daki gol sayısını 3'e çıkardı.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ



