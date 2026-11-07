Manchester City'de kötü gidiş devam etti! Üst üste 3. mağlubiyet

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'e 3-1 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, sahasında Manchester City ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Jair ve 18. dakikada Liam Delap'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Manchester City, 52. dakikada Rayan Cherki'nin fileleri havalandırmasıyla umutlansa da 73. dakikada Liam Delap bir kez daha ağları sarsarak maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 3-1 kaybeden City, 21 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Nottingham Forest ise 9 puanla 16. sıraya yükseldi.



Manchester City gelecek hafta sahasında Fulham'ı konuk edecek. Nottingham Forest ise deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.