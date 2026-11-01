İngiltere Premier Lig'de gözler Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Liverpool, şampiyonluk yarışındaki rakibini Anfield'da konuk edecek.

Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Arsenal, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen Liverpool, sahasında kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Arsenal ise ligdeki başarılı performansını Anfield deplasmanında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Arsenal maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'deki dev mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇINI CANLI TAKİP ET

LIVERPOOL'UN GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Liverpool, Arsenal maçı öncesinde tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyet alarak form grafiğini yukarı taşıdı. Kırmızılar, Premier Lig'de Brighton'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle lig sıralamasında dördüncü basamağa yükselen Liverpool, şampiyonluk yarışına yeniden ortak olma hedefini güçlendirdi.

Brighton karşısında topa sahip olma oranında rakibinin gerisinde kalan Liverpool, buna rağmen skoru almayı başardı. Hafta içinde EFL Kupası'nda Chelsea'yi penaltılarla geçmesi de takımın son dönemdeki olumlu sonuçlarına eklendi.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Arsenal karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de zirve takibini devam ettirmek istiyor.

ARSENAL'DE HEDEF KUPA YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK

Arsenal, Premier Lig'de başarılı bir sezon geçirirken hafta içinde EFL Kupası'nda beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Fleetwood Town ile oynadığı mücadelede normal süreyi 1-1 tamamlayan Londra ekibi, penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda etti. Bu mağlubiyet, takımın Anfield öncesindeki moralini etkiledi.

Premier Lig'de ise Arsenal'in performansı oldukça güçlü. Everton'ı 2-0 mağlup eden Arteta'nın öğrencileri, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İlk sekiz haftada yedi kez kazanan Arsenal, Manchester City ile puan eşitliği yaşadığı zirve yarışında ikinci sırada bulunuyor.

Arsenal, Liverpool deplasmanında alacağı sonuçla kupa yenilgisini unutturmak ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.