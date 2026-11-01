Boca Juniors ile River Plate, Arjantin Liga Profesional'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. La Bombonera'daki dev derbi 1 Kasım Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Superclásico derbisinin canlı yayın bilgileri burada.

Boca Juniors-River Plate maçını takip etmek için tıklayınız...

Arjantin futbolunda gözler Boca Juniors ile River Plate arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Superclásico olarak bilinen mücadelede iki takım, Liga Profesional'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma, Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda yapılacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI HANGİ GÜN?

Derbi 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Dev derbi, Arjantin'in Buenos Aires kentindeki La Bombonera Stadı'nda yapılacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI CANLI TAKİP ET