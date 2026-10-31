Premier Lig'de Hull City ile Ipswich Town yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City ile Ipswich Town 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçta Hull City ile Ipswich Town 2-2 berabere kaldı.

Hull City'nin golleri 58. dakikada Iroegbunam ve 68. dakikada McBurnie'den gelirken Ipswich'in gollerini 22. dakikada Florentino, 74. dakikada Enciso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi ve 11 puana çıktı. Ipswich Town ise 3 maç üst üste kazanamamış oldu ve 11 puana yükseldi.