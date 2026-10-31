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Premier Lig'de Hull City ile Ipswich Town yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City ile Ipswich Town 2-2 berabere kaldı.

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Premier Lig'de Hull City ile Ipswich Town yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçta Hull City ile Ipswich Town 2-2 berabere kaldı.

Hull City'nin golleri 58. dakikada Iroegbunam ve 68. dakikada McBurnie'den gelirken Ipswich'in gollerini 22. dakikada Florentino, 74. dakikada Enciso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi ve 11 puana çıktı. Ipswich Town ise 3 maç üst üste kazanamamış oldu ve 11 puana yükseldi.

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