Moreira yıldızlaştı, derbiyi Inter karşısında Milan kazandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, Inter'i 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan ile Inter karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçta Milan, Inter'i 3-1 mağlup etti.

Diego Moreira'nın 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Milan'ın golleri; 4. dakikada Christian Pulusic, 10. dakikada Adrien Rabiot ve 43. dakikada Diego Moreira'dan geldi. Inter'in tek golünü ise 22. dakikada Alessandro Bastoni attı.

Bu sonuçla birlikte Milan, son 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve 21 puana yükseldi. Inter ise bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu ve 25 puanda kaldı.