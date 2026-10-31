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6 gollü maçta Leverkusen karşısında kazanan Stuttgart!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Stuttgart, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti.

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6 gollü maçta Leverkusen karşısında kazanan Stuttgart!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan maçta Stuttgart, Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti.

Stuttgart'ın gollerini 14. ve 65. dakikalarda Ermedin Demirović, 22. dakikada Jamie Leweling, 51. dakikada Bilal El Khannouss kaydederken Bayer Leverkusen'nin gollerini 28. dakikada Patrik Schick ve 79. dakikada Ibrahim Maza attı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, ligdeki 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Bayer Leverkusen ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 13 puanda kaldı.

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