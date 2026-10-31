Atletico Madrid seriyi bozmadı: Levante'yi mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı
İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, Levante'yi 2-0 mağlup etti.
İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Levante ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Levante'yi 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın gollerini 36. dakikada Alejandro Grimaldo ve 62. dakikada Giuilano Simeone kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid üst üste 7. galibiyetini alarak 28 puana ulaştı. Levante ise üste 2 maçtan mağlup ayrılarak 10 puanda kaldı.