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Tottenham, Crystal Palace karşısında seriyi bozmadı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

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Tottenham, Crystal Palace karşısında seriyi bozmadı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Maçın gollerini 25. dakikada Archie Gray ve 73. dakikada Jan Paul van Hecke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi. Crystal Palace ise üst üste 3 maçtan puan çıkaramamış oldu ve 7 puanda kaldı.

#Crystal Palace #Jan Paul Van Hecke #Tottenham
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