Aston Villa ile Fulham yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa ile Fulham 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa ile Fulham karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan maçta Aston Villa ile Fulham 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa'nın golünü 39. dakikada Nicolas Jackson kaydederken Fulham'ın golü 64. dakikada Zion Suzuki (kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 5 maçlık namağlup serisi yakaladı ve 12 puana yükseldi. Fulham ise 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 9 puana çıktı.