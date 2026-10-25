Barcelona - Real Madrid maçı CANLI | El Clasico CANLI | Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya La Liga'da futbol dünyasının merakla beklediği Barcelona - Real Madrid karşılaşması oynanacak. 25 Ekim Pazar günü saat 23.00'te başlaması planlanan El Clasico öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte Jose Mourinho'nun Arda Güler kararı...

İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği Barcelona - Real Madrid mücadelesi için geri sayım sürüyor. El Clasico olarak bilinen tarihi rekabette iki takım, ligdeki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak.

Barcelona - Real Madrid maçını takip etmek için tıklayınız...

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 23.00'te başlaması planlanıyor.

BARCELONA - REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

🔵🔴 BARCELONA'DA GÖZLER LİDERLİKTE VE SERİDE

Katalan ekibi bu sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. La Liga'daki ilk dokuz maçının tamamını kazanarak 27 puanla liderliği ele geçiren Hansi Flick'in öğrencileri, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in iki puan önünde zirvede yer alıyor.

Geçen hafta sonu deplasmanda Real Betis'i 5-2 mağlup eden Barça, ardından Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu maça bu moral bozukluğuyla çıkacaklar.

Barcelona, Pazar günü alacağı galibiyetle ezeli rakibi Real Madrid'in puan farkını tam dokuz puana çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Katalan ekibi, tüm müsabakalarda Real Madrid'e karşı oynadığı son yedi maçın altısını kazandı ve Ekim 2023'ten bu yana sahasında rakibine mağlup olmuyor.

⚪🟣 REAL MADRID'DE ÇIKIŞ YOLU VE KRİTİK VİRAJ

Real Madrid, topladığı 21 puanla ligin üçüncü sırada yer alıyor. Eylül/Ekim aylarındaki uluslararası aradan önce Atletico Madrid'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından toparlanan Los Blancos; Villarreal, Roma, Sevilla ve RB Leipzig'i mağlup ederek tüm müsabakalarda üst üste dört galibiyet elde etti.

Geçen hafta sonu La Liga'da Sevilla'yı 4-1 yenen başkent ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i aynı skorla (4-1) mağlup ederek bu zorlu maça yüksek moralle geliyor.

Ekim ayında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Barcelona'nın dokuz puan gerisine düşmeyi kesinlikle göze almak istemiyor. Bu sezon İspanya'nın en üst liginde hata payının oldukça az olduğu bilinirken, Real Madrid'in uluslararası ara öncesinde ligde Barcelona, Racing de Santander ve Valencia ile karşılaşacağı, ayrıca Avrupa'da AEK Atina'ya konuk olacağı zorlu bir fikstürü bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Raphinha

Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe