Arsenal'e büyük şok! Kupada 4. lig takımına elendi
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, lig kupasında 4. Lig ekibi Fleetwood Town'a elendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Lig Kupası Son 16 turu mücadelesinde Fleetwood Town ile Arsenal kozlarını paylaştı.
Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirledi. Penaltı vuruşlarında rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Fleetwood Town, Arsenal'i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.