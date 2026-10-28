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Arsenal'e büyük şok! Kupada 4. lig takımına elendi

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, lig kupasında 4. Lig ekibi Fleetwood Town'a elendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Arsenal'e büyük şok! Kupada 4. lig takımına elendi

İngiltere Lig Kupası Son 16 turu mücadelesinde Fleetwood Town ile Arsenal kozlarını paylaştı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirledi. Penaltı vuruşlarında rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Fleetwood Town, Arsenal'i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.

#Arsenal
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