Fernando Muslera'dan korkutan görüntüler! Maçın hemen başında fenalaştı ve...

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Estudiantes'in Arjantin Ligi'nde Union Santa Fe ile deplasmanda karşılaştığı maçın henüz 9. dakikasında fenalaşarak kendini yere bıraktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Arjantin Premier Ligi'nde Clausura'nın 14. haftasında Estudiantes, Union Santa Fe'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Konuk ekip Estudiantes'in kalesini koruyan Galatasaray'ın efsane eski futbolcularından Fernando Muslera, ilk 11 başladığı mücadelenin henüz 9. dakikasında fenalaştı ve kendini yere bıraktı. Muslera'nın fenalaşması sonrası sahaya sağlık ekipleri girdi. Estudiantes'te yedek kaleci ısınırken Muslera hakem ve sağlık ekipleriyle konuşarak mücadeleye devam edebileceğini söyledi, 2 dakika sonra mücadele Muslera'nın kaleden elle pasıyla devam etti. Muslera maçı tamamladı.

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