Ballon d'Or 2026'nın kazananı Harry Kane oldu!

Harry Kane, kariyerinde ilk kez Ballon d’Or ödülünü kazanarak tarihe geçti. İngiliz yıldız, ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu olurken Bayern Münih tarihinde bu başarıya ulaşan dördüncü isim oldu.

France Football tarafından bu yıl 70. kez düzenlenen Ballon d'Or ödüllerinin kazananları açıklandı. İngiliz futbol efsanesi Sir Stanley Matthews anısına ilk kez Londra'da gerçekleştirilen törende, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane kazandı. İngiliz golcü, kariyerinde ilk kez bu prestijli ödülün sahibi oldu.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane, Ballon d'Or ödülünü kazanan beşinci İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Stanley Matthews 1956'da, Bobby Charlton 1966'da, Kevin Keegan 1978 ve 1979'da, Michael Owen ise 2001'de bu ödüle layık görülmüştü.

İngiliz yıldız, aynı zamanda Bayern Münih tarihinde Ballon d'Or kazanan dördüncü futbolcu oldu. Daha önce Gerd Müller, Franz Beckenbauer ve Karl-Heinz Rummenigge Alman devinde forma giydikleri dönemde bu başarıya ulaşmıştı.

KANE'İN BALLON D'OR YOLU

Bayern Münih ile başarılı bir sezon geçiren Harry Kane, Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Alman ekibinde İngiliz santrfor, sezonu 51 maçta 61 gol ve 7 asistle tamamladı. Kane, hem ligde hem de Almanya Kupası'nda gol krallığına ulaştı.

İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 33 yaşındaki futbolcu, turnuvayı 7 maçta 6 gol ve 1 asistle tamamladı. İngiltere, organizasyonu üçüncü sırada bitirerek 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda madalya kazandı.

2025/26 sezonundaki performansını UEFA Altın Ayakkabı ödülüyle taçlandıran Kane, yeni sezona da hızlı başladı. Almanya Süper Kupası'nı kazanan Bayern Münih'te yıldız oyuncu, 2026/27 sezonunda şu ana kadar çıktığı 12 maçta 10 gol ve 7 asist kaydetti.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ NASIL VERİLİYOR?

France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünün kazananları, uluslararası futbol gazetecilerinin oylarıyla belirleniyor. Erkekler kategorisinde FIFA dünya sıralamasının ilk 100 basamağındaki ülkelerden birer gazeteci, kadınlar kategorisinde ise ilk 50'de yer alan ülkelerden birer gazeteci oy kullanıyor.

Jüri üyeleri, açıklanan 30 aday arasından en iyi 10 futbolcuyu sıralıyor. Oyunculara sırasıyla 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan veriliyor. En yüksek toplam puanı toplayan futbolcu ödülün sahibi oluyor.

Değerlendirmede bireysel performans, takım başarıları, kazanılan kupalar, sportmenlik ve fair play kriterleri dikkate alınıyor.

BALLON D'OR 2026 ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

Törende erkekler ve kadınlar futbolunun farklı kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.