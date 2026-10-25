Ligue 1’in 8. haftasında Monaco ile Lille karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Monaco – Lille maçının başlama saatini ve yayın kanalını merak ediyor.

Monaco - Lille maçını takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Monaco ile Lille karşı karşıya gelecek. 8. hafta kapsamında oynanacak maçta iki takım da puan tablosunda avantaj sağlamak için mücadele edecek. Stade Louis II'de oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, Monaco – Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

MONACO - LILLE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Monaco – Lille karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Stade Louis II'deki mücadele 17.00'de başlayacak.

MONACO - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'deki Monaco - Lille mücadelesi Türkiye'de beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO, LILLE KARŞISINDA KAZANMAK İSTİYOR

Monaco, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için karşılaşma, ligde üst sıralardaki yarışta yeniden çıkış yakalamak açısından önem taşıyor.

Lille ise deplasmanda alacağı puanlarla ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Konuk takımın savunma performansı ve hücumdaki fırsatları değerlendirme becerisi, maçın öne çıkan noktaları arasında bulunuyor.

LIGUE 1'DE KRİTİK PUAN MÜCADELESİ

Monaco ve Lille'in karşılaşması, 8. haftada üst sıralardaki rekabet açısından önem taşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın sonucu, ligdeki sıralamaya doğrudan etki edebilecek.

MONACO - LILLE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...