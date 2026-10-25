Ligue 1’de Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi değişti. 26 Ekim Pazartesi gününe ertelenen maçın saati ve yayın kanalı belli oldu.

PSG-Lyon maçı canlı takip et!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Lyon'u karşı karşıya getirecek mücadele için takvim değişikliği yapıldı. Başlangıçta 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, Paris'te alınan güvenlik kararı nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe alındı. İki takımın da ligde 14 puana sahip olması, karşılaşmayı zirve yarışı açısından önemli hale getiriyor. Peki, PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG - LYON MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Paris Saint-Germain - Lyon karşılaşması 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Parc des Princes'teki mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

PSG - LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ligue 1'in 8. haftasındaki PSG - Lyon mücadelesi Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - LYON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris Polis Müdürlüğünün güvenlik gerekçesiyle aldığı kararın ardından karşılaşmanın pazar günü oynanamayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada maçın, yayıncı kuruluş Ligue 1+ ile anlaşma sağlanarak 26 Ekim Pazartesi günü Fransa saatiyle 20.30'a alındığı belirtildi. Türkiye saatiyle 22.30'a denk gelen mücadele, böylece bir gün sonra oynanacak.

LıGUE 1'DE LİDERLİK YARIŞI

PSG ile Lyon, karşılaşma öncesinde 14'er puanla üst sıralarda yer alıyor. Lyon averajla ilk sırada bulunurken Paris Saint-Germain ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle Parc des Princes'te oynanacak mücadele, iki takımın ligdeki konumunu doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

PSG, sahasında kazanarak liderlik yarışında öne geçmek istiyor. Lyon ise deplasmanda alacağı sonuçla zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Maçın sonucu, Ligue 1'de üst sıralardaki puan tablosunun şekillenmesinde etkili olacak.

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