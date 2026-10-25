Serie A'nın 8. haftasında Udinese ile Milan karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadelede Milan, Avrupa kupalarındaki yenilginin ardından galibiyet arıyor. İşte maçın yayın bilgileri…

Udinese - Milan maçı canlı izle!

İtalya Serie A'da 8. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Milan, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında aldığı yenilginin ardından ligde yeniden galibiyet arayacak olan konuk ekip, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor. Udinese ise taraftarı önünde güçlü rakibini durdurmayı hedefliyor.

UDINESE - MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 8. haftasındaki Udinese - Milan maçı, 25 Ekim Pazar günü oynanacak. İtalya'daki karşılaşmanın başlama saati 20.45, Türkiye saatiyle ise 22.45 olacak.

UDINESE - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese ile Milan arasındaki Serie A mücadelesi, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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