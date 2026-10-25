İtalya Serie A'da Juventus, 8. hafta mücadelesinde Lecce deplasmanına çıkıyor. 25 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Kenan Yıldız'ın forma durumu merak ediliyor. İşte maçın yayın bilgileri…

Lecce - Juventus maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lecce ile Juventus karşı karşıya gelecek. Ligde istediği sonuçları almak isteyen Juventus, zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Ev sahibi Lecce ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan veya puanlar almayı hedefliyor. Lecce - Juventus maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Via del Mare Stadı'nda oynanacak mücadele, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

LECCE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce ile Juventus, Serie A'nın 8. haftasında 25 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 20.00'de çalacak.

LECCE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce – Juventus karşılaşması Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus yayınları üzerinden takip edilebilecek.

KENAN YILDIZ LECCE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız'ın Lecce karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Bazı maç önü haberlerinde Kenan Yıldız, karşılaşmada görev alamayabilecek futbolcular arasında gösteriliyor. Oyuncunun son durumu ve maç kadrosunda bulunup bulunmayacağı için resmî açıklamanın takip edilmesi gerekiyor.

Kenan Yıldız'ın forma giyememesi durumunda Juventus'un hücum planında değişiklik yapması gerekebilir. Genç oyuncunun takımın hücum organizasyonlarındaki rolü nedeniyle kadro durumu maç öncesinde yakından izleniyor.

JUVENTUS ÇIKIŞ ARIYOR

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından Lecce deplasmanında galibiyete odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, alacağı üç puanla üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak ve ligde yeniden ivme kazanmak istiyor.

Juventus'un karşılaşmada hücumdaki fırsatları değerlendirmesi ve savunma hatalarını azaltması gerekiyor. Rakibinin sahasında oynayacak olması, mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor.

LECCE SAHASINDA PUAN PEŞİNDE

Eusebio Di Francesco yönetimindeki Lecce, Juventus karşısında sahasında oynamanın avantajını kullanmayı hedefliyor. Ev sahibi takım, rakibinin hücum gücüne karşı savunmada dengeli kalıp hızlı ataklarla gol arayacak.

Lecce için alınacak puanlar, ligdeki hedeflerini sürdürebilmek açısından önem taşıyor. Bu nedenle ev sahibi ekibin karşılaşmaya yüksek mücadele gücüyle başlaması bekleniyor.

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