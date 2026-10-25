İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın kanalı ve maç detayları haberimizde.

Inter - Fiorentina maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Inter, sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedefliyor. Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Fiorentina ise deplasmanda sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.

NTER - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter - Fiorentina maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. San Siro Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 14.30 olarak açıklandı.

INTER – FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki Inter - Fiorentina karşılaşması, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

INTER'İN HEDEFİ ÜÇ PUAN

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Serie A'da istikrarlı sonuçlar alarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Ligin ilk bölümünde ortaya koyduğu hücum performansıyla dikkat çeken Milano temsilcisi, Fiorentina karşısında da oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor.

İç sahada etkili bir performans sergileyen Inter, taraftarının desteğini arkasına alarak maça baskılı başlamayı planlıyor. Ev sahibi ekibin hücum organizasyonları ve rakip ceza sahasında oluşturacağı tehlikeler, karşılaşmanın seyrini etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Inter, Fiorentina karşısında alacağı galibiyetle hem ligdeki konumunu güçlendirmeyi hem de yoğun maç takvimi öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.

FIORENTINA DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Fiorentina, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından Inter deplasmanında çıkış arıyor. Floransa temsilcisi, güçlü rakibine karşı savunmada daha dikkatli bir oyun sergileyerek puan almayı hedefliyor.

Paolo Vanoli yönetimindeki ekip, Inter'in hücum gücünü sınırlamak ve kazandığı toplarla hızlı ataklar geliştirmek istiyor. Fiorentina'nın özellikle savunma hatalarını azaltması, karşılaşmada sonuca ulaşabilmesi açısından önem taşıyor.

Inter'in iç saha performansı ve Fiorentina'nın ligdeki sonuçları, mücadele öncesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ancak maçın sonucu, sahadaki performans ve iki takımın yakalayacağı fırsatları değerlendirme başarısıyla belirlenecek.

INTER – FIORENTINA MAÇI CANLI TAKİP