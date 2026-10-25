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Juventus, Lecce'de 3 puana uzandı!

İtalya Serie A 8. hafta maçında Juventus, Lecce'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi:
Juventus, Lecce'de 3 puana uzandı!

Juventus, İtalya Serie A 8. hafta maçında Lecce'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada McKennie, 41'inci dakikada Douglas Luiz kaydetti. Ev sahibi ekipte Gaspar 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus 14 puana yükseldi ve ligde 7. sıraya çıktı. Lecce ise 9 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus, Genoa deplasmanına konuk olacak. Lecce ise Frosinone deplasmanına gidecek.

#Douglas Luiz #Juventus #Genoa #İtalya Serie A #Lecce
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